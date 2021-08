Série B: Operário encaminha contratação de ex-Santos e Ponte Preta

Ponta Grossa, PR, 02 (AFI) – A semana promete ser agitada no Operário. Além de encaminhar a contratação do volante João Paulo, do Juventude, o time paranaense deve anunciar mais uma meia de criação: Rafael Longuine, com passagem pela Ponte Preta e atualmente no Santos.

Longuine pertence ao Santos, mas não terá espaço com o técnico Fernando Diniz. Por isso, nos últimos meses o departamento de futebol do time paulista se empenhou em encontrar um novo destino ao meia.

Nos bastidores, Santos e Operário já estão acertados, faltando apenas a assinatura do contrato para que sua chegada seja oficializada nas redes sociais. O que deverá acontecer nos próximos dias com sua chegada na cidade de Ponta Grossa.

Rafael Longuine tem 31 anos e demorou a vingar na carreira de jogador. Ele se destacou no Osasco Audax em 2015, quando acabou sendo contratado pelo Santos. Porém, o meia acabou não rendendo o esperado na Vila Belmiro, tendo sido emprestado para Coritiba, Guarani, Ponte Preta e CRB.

Curiosidade à parte, o meia é casado com Aline, filha do ídolo sertanejo Chitãozinho, da dupla Chitãozinho e Xororó.

Em meio a estes possíveis reforços, o Operário aparece na 11ª posição da Série B com 21 pontos ganhos.