Série B: Operário oficializa contratação de ex-volante do Athetico

Ponta Grossa, PR, 10 (AFI) – O Operário Ferroviário apresentou, nesta terça-feira, o novo reforço para o meio-de-campo da equipe. O volante, de 21 anos, Gustavo Lopes, chega ao Alvinegro de Vila Oficinas para a sequência da temporada 2021.

O atleta iniciou a carreira em Portugal, atuando no Vitória de Setúbal e no União Futebol Comércio e Indústria. Neste ano, estava treinando no Centro de Treinamentos Alfredo Gottardi, do Athletico-PR.

Gustavo Lopes reforça o Operário

SITUAÇÃO

O Operário é o 11º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, abrindo 11 da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Fantasma enfrenta o Botafogo na quinta-feira, às 21h30, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).