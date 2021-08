Série B: Operário-PR contrata atacante com passagens por Guarani e Ponte Preta

Ponta Grossa, PR, 5 (AFI) – Nesta tarde de quinta-feira, o Operário anunciou a contratação do meio-campista Rafael Longuine. Ele chega do Santos e firmou vínculo até o final da temporada.

Longuine, que tinha contrato com o Peixe até o final do ano, antecipou sua rescisão para assinar com o clube paranaense.

PROBLEMAS FÍSICOS

Maior adversidade do atleta ao longo da carreira, Longuine não conseguiu se manter saudável no Santos. O meia passou por uma cirurgia no joelho no ano passado, quando estava emprestado ao CRB, e não chegou a atuar pelo Peixe nesta temporada.

FUNÇÃO NA EQUIPE

O meia pode atuar como um “Camisa 10”, ou até mesmo mais recuado. Longuine vai disputar posição com Leandrinho, Marcelo e Rafael Chorão. Além disso, ele chega pra suprir a ausência de Tomas Bastos, que fez uma cirurgia após lesão no joelho e vai ficar fora até o fim da temporada.

TRAJETÓRIA

Ele chegou ao Santos em 2015, após ter se destacado no Audax, no Campeonato Paulista, marcando oito gols em 15 jogos. No Peixe, porém, Longuine não conseguiu se firmar. Depois foi para o Coritiba e chegou ao Guarani, onde viveu boa fase, fazendo 10 gols em 34 partidas.

Posteriormente, defendeu o rival Ponte Preta e, no ano passado, o CRB. No time alagoano, marcou sete gols em 11 jogos, mas novamente machucou o joelho.

INÍCIO

Antes de chegar no Peixe, rodou por alguns clubes do interior paulista, tais como XV de Jaú, Comercial, Rio Branco-SP e São Bento, além do Linz, da Áustria.

