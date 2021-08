Série B: Operário-PR se aproxima de acertar com volante de clube da Série A

Ponta Grossa, PR, 2 (AFI) – João Paulo, volante do Juventude, está negociando com o Operário-PR e o negócio está quase certo entre todas as parte. O jogador deve chegar no fantasma nos próximos dias.

Ainda não se sabe como o negócio será concluído. O Juventude está analisando mandar o jogador por empréstimo até o final da temporada, ou rescindir seu contrato, com a liberação para o jogador acertar de forma efetiva com o clube da Série B.

“DE LADO”

Sem espaço no time, o jogador pediu liberação e tentou negociar com o Goiás, mas o negócio não foi para frente. Ele treina separado do restante do elenco e chegou a jogar pela equipe de Aspirantes, no Brasileirão.

CARREIRA

O jogador coleciona passagens por Londrina e Paraná Clube, no começo da carreira. Depois ele passou pelo Albirex Nigata, do Japão, e Ponte Preta. O volante atuou pelo Athletico, entre 2012 e 2014, e em seguida foi para o Coritiba, ficando de 2015 a 2018. O jogador passou novamente pelo Londrina, jogou no São Bento, e estava desde 2019 no Juventude – foram 93 jogos pelo Alviverde, com cinco gols marcados.

NÃO TEM GARANTIA QUE VAI JOGAR

Apesar de estar indo de um clube da elite para a Série B, João Paulo não chega com status de titular. No Operário-PR, brigará por posição com Leandro Vilela, Marcelo Santos, Pedro Ken e Tibagi, além de Marcelo, que atua como segundo volante.

PRÓXIMO COMPROMISSO

O próximo jogo do Fantasma é contra o Remo na sexta-feira, às 16h, no Baenão, em Belém, pela 16ª rodada da Série B do Brasileiro.

