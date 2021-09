Série B: Pimentinha desequilibra novamente para o Sampaio e faz segundo gol na competição

[ad_1]



São Luís, MA, 30 (AFI) – A 21ª rodada da Série B chegou ao fim nesse domingo, e o Sampaio Corrêa se firmou na quinta colocação com 34 pontos. A vitória sobre o CSA por 2×0 deixou a Bolívia Querida a um ponto do G4 da competição.

Autor do gol que sacramentou a vitória Tricolor, Pimentinha destacou a importância da função tática que desempenhou quando entrou em campo.

“Fizemos um bom primeiro tempo, mas, na segunda etapa, acabamos recuando. Quando eu entrei, o professor pediu para segurar a bola, e foi o que eu fiz e consegui fazer o gol”, pontuou.

QUER MAIS

Após ajudar a equipe a conquistar mais três pontos na Série B, Pimentinha já planeja sonhos mais altos.

“O nosso time conseguiu um bom resultado. Agora é trabalhar para entrar no G-4 e buscar o acesso”, afirmou o atacante Tricolor.

PRÓXIMO COMPROMISSO

Na próxima rodada, o Sampaio Corrêa terá a Ponte Preta pela frente, em confronto no Estádio Moisés Lucarelli. A preparação para a partida terá início nesta segunda-feira, com treinamento no CT José Carlos Macieira.