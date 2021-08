Série B: Ponte Preta fica próxima de acerto com volante de time do Brasileirão

Campinas, SP, 17 (AFI) – Querendo respirar cada vez mais contra o perigo do rebaixamento, a Ponte Preta pode ainda nesta semana confirmar a chegada de mais um reforço para o Campeonato Brasileiro da Série B: o volante Yago, que pertence ao Juventude, time da Série A.

Ponte e Juventude têm conversas adiantadas pela chegada do jogador à Campinas. A única questão pendente é sobre a validade do vínculo, já que o time paulista deseja contrato até o final da Série B, enquanto os gaúchos buscam ‘empurrar’ um vínculo até o final do Campeonato Paulista de 2022.

Yago não atua desde março deste ano, quando entrou em campo pelo Campeonato Gaúcho. Depois disso sofreu grave lesão na coxa, se recuperou, mas não teve espaço no elenco dirigido por Marquinhos Santos. Tanto é que seus empresários vinham prospectando oportunidades para o volante no mercado.

Com 26 anos, ele foi revelado na base do Atlético-MG e depois ainda passou pelo Al Qadisiy, da Arábia Saudita, Sport e por último o CSA antes de desembarcar no Alfredo Jaconi.

Além de Yago, a Ponte Preta pode anunciar ainda nesta semana mais dois reforços para a sequência da Série B.

A ideia da Macaca é respirar cada vez mais contra o rebaixamento e seguir sonhando com o acesso (não custa nada sonhar).