Série B: Ponte Preta negocia com volante do Athletico

Campinas, SP, 23 (AFI) – Sonhando com dias melhores na Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta estuda a contratação do meia Matheus Anjos, que não vem sendo aproveitado pelo técnico António Oliveira no Athletico.

O jogador, de 22 anos, acertou os termos oferecidos pela Ponte Preta, que tenta costurar os últimos detalhes junto ao Athletico para anunciar o meia oficialmente. O time campineiro vê as conversas com otimismo e confia na possibilidade de fechar com o atleta nos próximos dias.

Matheus Anjos está na mira da Ponte Preta. Foto Agência Botafogo

Matheus Anjos começou a carreira no próprio Athletico e passou por clubes como Guarani, Paraná e Botafogo-SP. Na temporada, ele entrou em campo em apenas cinco oportunidades com a camisa rubro-negro.

SÉRIE B

A Ponte Preta está na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B, com 22 pontos, três na frente do Vila Nova, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o desafio é diante do Vasco da Gama, no domingo, às 16h, em São Januário, no Rio de Janeiro.