Série B: Pouco aproveitado, lateral deixa o Brasil de Pelotas

Pelotas, RS, 27 (AFI) – Sem ser aproveitado desde a chegada do técnico Hélio Vieira, o lateral-direito Thalys não faz mais parte do elenco do Brasil de Pelotas para o segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B.

Thalys, de 21 anos, pertence ao América-MG e estava emprestado ao Xavante até dezembro. Na passagem por Pelotas, o lateral disputou apenas seis jogos, sendo o último deles no dia 10 de julho.

No entanto, a tendência é que Thalys seja novamente emprestado pelo Coelho, já que dificilmente vai ter espaço com Vagner Mancini. As opções do treinador no Brasileirão são Diego Pereira, Eduardo e Patric.

Na lanterna da Série B do Brasileiro, o Brasil de Pelotas tem apenas 13 pontos em 20 jogos e não sabe o que é ganhar há oito partidas, sendo seis derrotas e dois empates.

Em busca da reabilitação, o Xavante volta a campo nesta sexta-feira, contra o Remo, no Estádio Bento Freitas, pela 21ª rodada da Série B.