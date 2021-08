Série B: Promessa do Vitória viaja para fechar com time do Brasileirão, mas retornará a Salvador

Curitiba, PR, 25 (AFI) – Depois de ter sua rescisão contratual publicada no no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o o lateral-esquerdo Pedrinho, de 19 anos, já está em Curitiba para assinar com o Athletico-PR. Apesar disso, ele voltará ao Vitória, mas desta vez por empréstimo para a sequência da temporada.

Considerado uma das grandes promessas do Vitória, Pedrinho assinará com o Furacão por cinco anos. Só nesta temporada, ele disputou 33 partidas, a maior parte como titular. Entretanto, acabou perdendo sua posição para Roberto.

Com 19 pontos, o Vitória integra a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro Série B, em 18º lugar. O time volta a campo no domingo, às 16h, quando visita o Náutico, nos Aflitos, em Recife (PE), pela 21ª rodada.