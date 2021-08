Série B: Reforço ex-Botafogo justifica contratação do Londrina em campo

Londrina, PR, 18 (AFI) – A má fase do Londrina, aos poucos, fica para trás. Antes lanterna, o time está na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro Série B e pode deixar a zona de rebaixamento contra o Vasco, nesta quarta-feira, às 21h30, no São Januário. Um dos principais motivos para a recuperação é Gegê.

O meio campista ex-Botafogo chegou há cinco rodadas, estreou com um golaço de falta para dar a vitória por 1 a 0 sobre o Remo e ganhou a titularidade no time de Roberto Fernandes, nas últimas duas rodadas.

BRASILEIRO QUER TÍTULOS NA RÚSSIA

PARCEIRA DE SUCESSO

Gegê brilhou no clube carioca em 2013, mas perdeu espaços e só voltou a aparecer no ABC-RN, quando foi treinador pelo próprio Roberto Fernandes, em 2017. O meio-campista valoriza a importância do comandante na carreira.

“É um grande treinador, um grande profissional e uma grande pessoa também. Ele teve uma ótima influência na minha vinda para o Londrina. Ele já me conhecia, eu o conhecia também. Isso ajuda na adaptação, fico feliz pela oportunidade de trabalhar com ele novamente. Vou me dedicar para estar nas melhores condições e ajudar.”

MINUTOS IMPORTANTES

A ajuda, que aconteceu de forma imediata, é apenas o começo, segundo Gegê. Foram apenas cinco partidas com o Tubarão e o jogador quer aproveitar a oportunidade para mostrar o bom futebol.

“Importante para mim, estou ganhando ritmo, trabalhando bastante para que eu possa melhorar, para cada dia estar melhor para ajudar os companheiros e o Londrina. Essa sequência é importante, estou tentando aproveitar ao máximo para poder estar em um melhor ritmo.”

‘TEMOS CONDIÇÕES’

A próxima partida do Londrina é contra um velho conhecido de Gegê, o Vasco. Quando ainda estava no Botafogo, onde foi revelado, ele disputou clássicos com o Cruzmaltino e, apesar de não existir a rivalidade, conhece a dificuldade de atuar em São Januário.

“Já enfrentei o Vasco em algumas ocasiões, várias vezes. É uma grande equipe, tem um ótimo time. Vai ser um jogo difícil, sempre difícil jogar em São Januário. Mas temos totais condições de fazer um grande jogo e sair com um resultado positivo.”