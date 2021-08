Série B: Regularizado, goleiro ex-Atlético-MG fica à disposição no Confiança

Aracaju, SE, 04 (AFI) – Anunciado por empréstimo até o fim do Campeonato Brasileiro Série B junto ao Atlético-MG, o goleiro Michael, de 26 anos, está à disposição no Confiança. Isso porque seu nome foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode ser utilizado pelo técnico Zé Carlos Leal.

NEGOCIAÇÃO

Michael e Confiança já tinham tudo acertado desde o mês passado, mas aguardavam a abertura da janela de transferências. Ele foi emprestado pelo Atlético-MG. Michael chega para brigar por posição com Rafael Santos.

O Confiança amarga a lanterna com apenas dez pontos. O próximo desafio do Dragão do Bairro é contra o líder Náutico neste sábado, às 16h30, no estádio dos Aflitos.