SÉRIE B: Resultados iguais e aproximações do topo ou da lanterna marcam o último dia da semana

Campinas, SP, 08 (AFI) – Duas partidas encerraram a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Às 20 horas, Botafogo e Ponte Preta entraram em campo no Nilton Santos, enquanto Londrina e CRB jogaram no Estádio do Café. Curiosamente, ambos os duelos acabaram 2 a 0. Um para os mandantes e o outro para os visitantes.

A próxima rodada já se inicia na terça-feira (10) com quatro partidas. Confiança e CSA, assim como Avaí e Guarani, abrem às 19 horas. Mais tarde, o Goiás duela com o Remo e o Vasco contra o Vila Nova.

LANTERA JÁ ILUMINA PONTE PRETA

O 2 a 0 favorável aos mandantes aconteceu no Nilton Santos. O Botafogo recebeu a Ponte Preta e fez um grande resultado para se aproximar do G4. Os gols foram de Kevin, contra, e do He-Man, Rafael Mouro no finalzinho.

O primeiro gol saiu de um lance inusitado. Aos 31 minutos da etapa inicial, Diogo Gonçalves buscou o atacante na área, mas a bola foi para o defensor da Ponte. Kevin, convicto de que tinha o controle da jogada, recuou. O passe, porém, foi errado e acabou no fundo das redes.

Aos 43 do segundo tempo, Warley levou para a linha de fundo e cruzou. A redonda, dessa vez, chegou ao destino desejado e Rafael Moura não perdoou. Foi o primeiro gol do He-Man com a camisa do Fogão.

Os três pontos deixam o Botafogo na sétima colocação com 25, a apenas dois do Goiás, que abre a zona de acesso. A Ponte Preta perdeu a décima em 16 rodadas e estacionou nos 13 pontos, na 18ª. O problema é a distância para o lanterna(20°) Brasil-RS. Um pontinho apenas.

GALO DA CAMPINA PRÓXIMO DO BOTE FATAL

O outro 2 a 0, para os visitantes, teve autoria do CRB. O Galo da Campina bateu o vice-lanterna (19°) Londrina e encostou no líder Coritiba. Diego Torres e Jajá colocaram a bola na rede.

O primeiro foi logo no início. Aos três minutos, Matheus Bianqui derrubou Jajá dentro da área e o árbitro assinalou o pênalti. Na cobrança, Diego Torres bateu no meio e a bola entrou. O goleiro César caiu para direita.

Na volta dos vestiários, o CRB precisou de mais. Foram oito minutos antes de ampliar. Diego Torres retribuiu a falta sofrida por Jajá e serviu o atacante. De primeira, ele agradeceu e fez o segundo do Galo. Jajá ainda sofreria mais um pênalti, que foi desperdiçado por Júnior Brandão.

O CRB alcançou os 28 pontos e está a dois dos líderes Náutico e Coritiba. Timbu assume a ponta pelo saldo de gols (9 contra 8). O Londrina, assim como a Ponte Preta, soma 13 e sete derrotas, até o momento.

