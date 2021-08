Série B: Sampaio Corrêa acerta com lateral do Flu e atacante uruguaio

São Luís, MA, 16 (AFI) – Para não perder o pique e seguir no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B, o Sampaio Corrêa foi ao mercado e acertou com mais dois reforços: lateral-esquerdo Matheus Mascarenhas e o atacante uruguaio Jarro Pedroso. Os dois já treinaram na capital maranhense.

O lateral foi revelado na base do Fluminense e chegou a ser utilizado no time principal. Porém, não agradou e perdeu espaço. Tanto é que recentemente chegou a ser emprestado ao Vitória Guimarães, da Primeira Divisão do Campeonato Português, onde também não vingou.

Para o setor ofensivo, chega o atacante uruguaio Jarro Pedroso, de 27 anos, que estava no Brasil de Pelotas. No futebol brasileiro, o jogador também já atuou pelo Atlético-GO, Pelotas, Esportivo e CSA.

Em entrevista ao site oficial, o presidente Sérgio Frota comentou a busca por reforços para manter a Bolívia Querida na parte de cima da tabela.

“Estamos fazendo o possível para reforçar a equipe e manter o Sampaio em condições de brigar até o fim da Série B na parte de cima da tabela. Os desafios, como todos sabem, são imensos e sabemos o quanto a parte financeira faz diferença, principalmente na reta final da competição”, destacou o presidente Sergio Frota.

O Sampaio Corrêa volta a campo nesta terça-feira para enfrentar o Avaí, às 21h30, no Castelão, em São Luís. O time é o quarto colocado da Série B com 30 pontos.