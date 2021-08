Série B: Sampaio Corrêa contrata atacante com passagem pelo Guarani

São Luís, MA, 12 (AFI) – Nesta tarde de quinta-feira, o Sampaio Corrêa anunciou mais um reforço para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se do atacante Diego Cardoso, ex-Volta Redonda.

O jogador já realizou exames e foi integrado ao restante da equipe, onde participou dos treinamentos no CT.

TRAJETÓRIA

Atualmente, com 27 anos, o atacante iniciou sua carreira na base do Santos e depois foi acumulando passagens pelo Vila Nova, Bragantino, Botafogo-SP, Guarani-SP, São Caetano, Operário-PR e por último o Volta Redonda.

NÃO ESTÁ LIBERADO

Apesar de estar com o grupo, ele ainda não foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID da CBF. Portanto, não deve estrear no sábado, contra o Cruzeiro, pela 18ª rodada da Série B do Brasileiro. A tendência é que ele fique a disposição apenas para o jogo seguinte.

27 anos, 1, 77 de altura e 70 kg. Diego Cardoso chega para reforçar o ataque Tricolor. Jogador já passou por todos os exames e iniciou os treinamentos no CT. Seja muito bem-vindo, fera 🙌 #SejaSócioTorcedor #TamuJuntoPaio 🇬🇳 pic.twitter.com/mR7hlUa2bE — Sampaio Corrêa FC (@sampaiocorrea) August 12, 2021

AMÉRICA-MG: Giacomini vê clube ‘em ascensão’ no Brasileiro: “Estamos numa crescente e vamos subir na tabela de classificação”