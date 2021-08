Série B: Sampaio Corrêa fecha preparação visando segunda vitória seguida fora de casa

São Luís, MA, 6 (AFI) – O Sampaio Corrêa já está a caminho de Goiânia, onde enfrentará o Vila Nova, adversário da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em sétimo lugar na tabela, com 23 pontos ganhos, a Bolívia Querida vai em busca da segunda vitória seguida fora de casa na competição.

A equipe Tricolor realizou a última atividade em São Luís antes da partida na manhã desta quinta-feira, com movimentação comandada pelo técnico Felipe Surian no CT José Carlos Macieira.

ATIVIDADE INTENSA

Treino focado na armação do time titular, com intenso trabalho de situações de jogo, correto posicionamento em campo e finalizações. Todos os aspectos treinados são para um bom resultado diante do time goiano, como afirmou o atacante Ciel.

“É mais um jogo difícil, a gente sabe disso, mas treinamos muito forte para trazer um bom resultado de lá. Vamos viajar confiantes, com fé em fazer mais uma boa partida fora de casa”, frisou o camisa 99 Tricolor.

A CAMINHO

Após o treinamento, os jogadores relacionados para o confronto se apresentaram no aeroporto e seguiram viagem rumo a mais um desafio pela Série B. Nesta sexta-feira, o grupo boliviano fecha a preparação para o jogo em atividade no Complexo da Serrinha.

