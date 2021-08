Série B: Sampaio Corrêa tem calendário para entrar em campo duas vezes em três dias

São Luis, MA, 9 (AFI) – Após superar o Vila Nova por 2 a 0 e conquistar mais uma vitória fora de casa, o Sampaio Corrêa fechou a 16ª rodada com 26 pontos, na sexta colocação, a um ponto do G4 do Campeonato Brasileiro da Série B.

A equipe Tricolor voltará a atuar em seus domínios, na quarta-feira, depois de realizar duas partidas como visitantes e cravar 100% de aproveitamento. O adversário será o Náutico, líder da competição, em duelo agendado para o Estádio Castelão, às 21h30.

MARATONA

No dia seguinte, o grupo boliviano já embarcará para Belo Horizonte, onde enfrentará o Cruzeiro, no sábado, às 16h30, no Estádio Independência.

“Sequência dura, mas nosso grupo tem mostrado força e vamos trabalhar forte para somar o maior número possível de pontos nesses dois próximos jogos”, afirmou o atacante Jean Silva, autor de um dos gols da vitória boliviana sobre o Vila Nova na rodada passada.

REAPRESENTAÇÃO

Com o foco direcionado no confronto diante do Náutico, a equipe Tricolor se reapresenta na tarde desta segunda-feira, no CT José Carlos Macieira, para iniciar a preparação.

