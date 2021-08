Série B: Sem espaço no Brusque, volante é emprestado para vice-líder da Série C

Brusque, SC, 4 (AFI) – Após ficar fora dos planos da comissão técnica do Brusque, comandada por Jerson Testoni, o volante Tinga foi emprestado ao Botafogo-PB, que disputa a Série c do campeonato brasileiro.

O negócio foi oficializado pelo Quadricolor após o empate sem gols contra o Coritiba.

SEM ESPAÇO

O volante fui anunciado em fevereiro deste e de lá para cá atuou em apenas nove partidas, entre Série B do Brasileirão e Copa do Brasil.

FORMAÇÃO E INÍCIO DE CARREIRA

Tinga é formado na base da Ponte Preta e também tem passagens por Palmeiras, Ceará, Santo André, CRB e Vila Nova.

PASSAGENS EM SANTA CATARINA

Já no futebol catarinense, esteve nos elencos de Brusque, Figueirense, Avaí e Joinville.

CARREIRA INTERNACIONAL

Além das passagens por clubes brasileiros, o volante também chegou a jogar em clubes internacionais, todos na Ásia ou no Mundo Árabe: por Júbilo Iwata (Japão), Suphanburi (Tailândia), Zhejiang Yiteng (China) e Umm-Salal (Catar).

