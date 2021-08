Série B: Semana cheia de treinos pode atrapalhar Avaí

Florianópolis, SC, 06 (AFI) – A última derrota do Avaí foi no dia 22 de junho contra o Goiás por 3 a 0. Desde então e apesar da sequência, o time só venceu ou empatou para chegar ao G4 do Campeonato Brasileiro Série B. Foi quase um jogo a cada quatros dias, durante dez rodadas, com seis triunfos.

O descanso, porém, chegou nesta semana. O Leão entra em campo apenas no sábado contra o CSA e teve, enfim, sete dias de trabalho e recuperação. O goleiro Gledson agradece, mas sabe que o ritmo não pode cair.

“Depois de muito tempo, tivemos uma semana cheia para trabalhar. A gente vem em uma sequência muito positiva, lógico que o objetivo é sempre buscar a vitória, mas não perdemos há 10 jogos. Trabalhando firme e forte, aperfeiçoando a parte defensiva e ofensiva, para buscar os três pontos em Alagoas.”

PRÓXIMA PARTIDA

O CSA está um pouco distante, na 13ª posição, e perdeu os últimos dois confrontos para Botafogo por 2 a 0 e Remo por 1 a 0. O arqueiro do Avaí acredita que o retrospecto recente deixa a partida ainda mais difícil.

“É um jogo difícil. O CSA jogando dentro de casa é uma equipe muito forte, estão vindo de resultados negativos jogando fora, então vão se preparar bastante para buscar uma recuperação. Estamos preparados para surpreender.”

A sessão de treinos do Avaí encerra com a partida neste sábado, no Rei Pelé, às 16 horas. O duelo é valido pela 16ª rodada.