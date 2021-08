Série B: Semana no CSA é marcada por pressão e reuniões

Maceió, AL, 05 (AFI) – As duas derrotas seguidas – para Botafogo e Remo – ligaram o sinal de alerta no CSA, que voltou a se aproximar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B.

O presidente Rafael Tenório prometeu aumentar o tom da cobrança após os últimos resultados. Um dos jogadores mais experientes do elenco, o meia Renato Cajá falou sobre a situação.

“O presidente tem total autoridade pra chegar e cobrar o elenco, a gente tá aqui pra aprender, pra crescer. Ele é um cara experiente, o cara tá aqui dentro do clube e a gente só tem que escutar e trabalhar pra melhorar”, disse Cajá.

Durante a semana, dirigentes azulinos se reuniram com a comissão técnica liderada por Ney Franco. O superintendente Lumário Rodrigues classificou como uma “reunião de rotina” e revelou que o clube busca reforços.

“É uma reunião de rotina. Sempre conversamos toda segunda-feira para discutir como tá o desempenho do time no campeonato. Costumamos fazer essa avaliação. É normal. Estamos procurando reforços, mas não podemos trazer por trazer. Temos que contratar pra ser titular” afirmou o dirigente ao GE.

Na 13ª colocação, com 18 pontos, o CSA busca a reabilitação no sábado, contra o Avaí, às 19 horas, no Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL, pela 16ª rodada da Série B.