Série B tem Seleção FI no 4-3-3 e com técnico interino

Campinas, SP, 2 (AFI) – O Vila Nova surpreendeu nesta 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B ao golear o Guarani, por 4 a 1, em Campinas. Uma rodada que marcou um clássico histórico no Rio de Janeiro, entre Botafogo e Vasco, dois clubes tradicionais e que já foram várias vezes campeões nacionais.

Por isso mesmo, o Vila cede à Seleção Futebol Interior – Seleção FI – o técnico Higo Magalhães. O curioso é que ele se transformou em interino há muitas rodadas, foi vencendo e somando pontos e acabou se firmando no cargo.

A Seleção FI da 15.ª rodada está armada no esquema 4-3-3 com a utilização de três volantes e três atacantes natos.

CONFIRA A SELEÇÃO FI DA 15.ª RODADA:

Goleiro: Ivan (Ponte Preta)

Disparado o melhor em campo no empate com o CRB, por 1 a 1, em Maceió (AL). Tanto que recebeu elogios de Carlos Corsato, coordenador da Rádio Futebol Interior. Ele voltou ao time depois de um longo período de recuperação para uma cirurgia na mão que, inclusive, o tirou das Olimpíadas.

Lateral-direito: Matheus Bianqui (Londrina)

Marcou um dos gols do Tubarão no importante empate fora de casa com o Cruzeiro, por 2 a 2, em pleno Mineirão. O mais importante é que o técnico Márcio Fernandes está conseguindo fazer o Tubarão jogar e não apenas se defender como fazia antes.

Zagueiro: Marcelo Alves (Vitória)

Se o rubro-negro baiano não venceu, desta vez, pelo menos não perdeu. Isso porque o técnico Ramon Menezes deu prioridade ao sistema de marcação, dando confiança para que Marcelo Alves pudesse comandar todo a defesa. Ele realmente foi muito bem, diante do forte ataque do Avaí que passou em branco.

Zagueiro: Romércio (Remo)

Fez um bom jogo na vitória do Remo por 1 a 0 para cima do CSA. O jogador ganhou todas dos atacantes rivais e não deixou seu time correr muito perigo. A atuação destacada deu tranquilidade para os demais jogadores atuarem com mais liberdade na noite deste domingo.

Lateral-esquerdo: Guilherme Santos (Botafogo)

Em grande forma física virou uma válvula de escape para o Fogão atacar o rival Vascão no estádio Nilton Santos. Ele fez o cruzamento para o primeiro gol e depois repetiu a mesma jogada várias vezes. Realmente esteve acima da média.

Volante: Ferreira (Sampaio Corrêa)

Ajudou muito o meio-campo do Sampaio na marcação e soube segurar a pressão no Brasil-RS, que começou de forma ofensiva no começo das duas etapas do jogo. Na parte final, quando os maranhenses também recuaram, foi fundamental para segurar a vitória por 2 a 1.

Henan, à direita, fez um dos gols do Vila Nova

Volante: Bruno Silva (Avaí)

A sua experiência tem sido importante para dar equilíbrio ao time catarinense, que somou um ponto fora no empate com o Vitória.

Volante: Rezende (Goiás)

Não foi fácil como se esperava, tanto que o Goiás suou muito para vencer o Operário por 1 a 0. Gol dele, Rezende, que mostrou versatilidade: marcou e atacou. Além de fazer o gol da vitória.

Atacante – Igor Paixão (Coritiba)

Só não fez chover no Couto Pereira. Abriu o caminho da vitória do Coxa sobre o Náutico, marcando o primeiro gol. No seu gol mostrou oportunismo. No terceiro gol paranaense, cruzou na medida para Léo Gamalho mandar para a rede.

Atacante: Thiago Alagoano (Brusque)

O time catarinense não quis saber de papo e logo liquidou a fatura em cima do Confiança, lanterna da competição com apenas 10 pontos. E a peça importante na vitória por 3 a 0 foi o atacante que marcou dois gols, um deles de pênalti.

Atacante: Henan (Vila Nova)

Foi um dos destaques do Vila Nova na vitória por 4 a 1 para cima do Guarani. Fez muito bem sua função no ataque do Tigre. Marcou um gol e participou de mais lances perigosos da equipe que tomou conta do Bugre em pleno Brinco de Ouro da Princesa. O gol foi uma obra prima.

Técnico: Higo Magalhães (Vila Nova)

O coletivo foi a principal arma do Vila Nova na vitória por 4 a 1 para cima do Guarani. O Tigre teve muitos pontos altos no duelo e anulou o adversário do início ao fim. Praticamente todos os atletas jogaram acima do nível. O sistema de jogo acabou dando ao treinador uma sonora goleada.