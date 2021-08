Série B: Treinador do Coritiba “culpa” gramado por empate com o Brusque

Curitiba, PR, 04 (AFI) – O gramado do Estádio Augusto Bauer foi apontado pelo técnico Gustavo Morínigo como um dos “culpados” pelo empate sem gols do Coritiba diante do Brusque na última terça-feira, em partida atrasada da quarta rodada.

“Jogo complicado, muito pelo gramado. Muito difícil jogar aqui e nos custou bastante. Não podemos menosprezar nenhum ponto, mas viemos buscar a vitória”, disse o treinador.

O empate fora de casa teve dois lados para o Coritiba. Apesar de ter sido contra um concorrente direto pelo G4, o resultado evitou que o Coxa assumisse a liderança da Série B.

Assim, o Coritiba se manteve na vice-liderança, com 29 pontos, um a menos que o líder Náutico. A diferença para o Brusque, sexto colocado, se mantém em cinco pontos.

Na sexta-feira, o Coxa tem mais um confronto direto na briga pelo acesso. A partir das 19h30, o time recebe o Goiás, que está em terceiro lugar, com 26 pontos.