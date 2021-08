Série B: Treinador do Vitória destaca importância do confronto contra o Vila Nova

Salvador, BA, 17 (AFI) – O Vitória tem um confronto direto na luta contra o rebaixamento nesta quarta-feira, diante do Vila Nova, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, pela última rodada do primeiro turno da Série B do Brasileiro.

Essa será a segunda partida do técnico Wagner Lopes no comando do Vitória. A estreia foi no empate com o CRB, por 1 a 1, no último final de semana, em Salvador.

“A gente sabe que os três pontos da última rodada e os três pontos dessa rodada são muito importantes, valem os mesmos três pontos. Porém, estamos em uma fase difícil, em que a gente precisa vencer. Não só para os jogadores se sentirem mais motivados, confiantes”, disse o treinador.

Em relação ao time que fez uma boa partida diante do CRB, Wagner Lopes deve realizar apenas uma mudança. Expulso, o volante Pablo Siles cumpre suspensão automática. Gabriel Bispo ou João Pedro são os prováveis substitutos.

A provável escalação do Vitória é: Lucas Arcanjo; Raul Prata, Wallace, Mateus Moraes e Pedrinho; Gabriel Bispo (João Pedro), Fernando Neto e Soares (Bruno Oliveira); Guilherme Santos, Marcinho e Samuel.

Na zona de rebaixamento da Série B, o Vitória tem 15 pontos, três a menos que o Vila Nova, adversário desta quarta-feira.