Série B: Vasco abre conversas com zagueiro de time do Brasileirão

Rio de Janeiro, RJ, 19 (AFI) – Ainda sem engrenar na Série B, o Vasco segue atento à reforços nos bastidores. E um dos nomes que interessa ao time carioca é do zagueiro Walber, atualmente na reserva do Cuiabá, novato no Brasileirão 2021.

Walber é um jogador que agrada o técnico Lisca, que o indicou ao executivo Alexandre Pássaro. A princípio a negociação não deve ter nenhum empecilho, principalmente pelo fato de o zagueiro sequer ter sido relacionado para as partidas do time mato-grossense na temporada.

Inclusive, o zagueiro não atua oficialmente pelo Cuiabá desde o dia 28 de abril, em duelo pelo Campeonato Mato-Grossense. Desde então ficou apenas como opção no banco de reservas e depois perder ainda mais espaço com a chegada de novas peças para a Série A do Brasileiro.

Walber pertence ao Athletico-PR, que já estaria de acordo com um novo empréstimo até o final da temporada. E o melhor: o jogador chegaria em São Januário com condições de ser titular e ter ainda mais ‘minutagem’. Uma negociação que é benéfica para todas as partes, seja Cuiabá, Vasco e Athletico-PR.

O jogador tem apenas 24 anos e foi revelado pelo Botafogo-PB. Em 2018 chegou ao Athletico-PR, mas não teve muito espaço e acabou sendo empestado ao Guarani, onde foi destaque na temporada 2020.

Em meio a esta negociação, o Vasco é o décimo colocado da Série B com 28 pontos. O time voltará a campo no sábado para enfrentar o Operário, às 19 horas, em Ponta Grossa.