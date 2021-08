Série B: Vila Nova acerta com ex-atacante de Athletico e Fortaleza

Goiânia, GO, 12 (AFI) – O Vila Nova anunciou na tarde desta quinta-feira a contratação do atacante Douglas Coutinho, de 27 anos, que estava no Al-Fujairah, dos Emirados Árabes Unidos.

Douglas Coutinho começou a carreira no Cruzeiro e passou por Athletico, onde viveu o melhor momento da carreira. O atleta ainda jogo por Ceará, Fortaleza e Operário-PR. Foi campeão da Série B com o Tricolor Cearense.

Douglas Coutinho reforça o Vila Nova

O jogador chega com status de titular no time de Higo Magalhães, que conta com nomes como Alesson, Henan, Kelvin e Johnatan Cardoso para o setor.

SÉRIE B

Vindo de duas derrotas seguidas, o Vila Nova é o 14º colocado, com 18 pontos, quatro da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o desafio é diante do Londrina, no domingo, às 11h, no estádio do Café.