Série B: Vila Nova acerta com ex-meia de Palmeiras, Ponte Preta e Goiás

Goiânia, GO, 25 (AFI) – A diretoria do Vila Nova continua reforçando o elenco para evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B. Os novos reforços são o meia Tiago Real e o atacante Nicolás Maná.

O primeiro já é conhecido do torcedor colorado, pois defendeu o rival Goiás em 2014. Tiago Real, de 32 anos, estava no Al-Muharraq, do Bahrein. O meia ainda defendeu Ponte Preta, Coritiba, Vitória, Bahia, Palmeiras, Náutico e Joinville.

Nicolás Maná, de 27 anos, é argentino e defendeu o Guaraní-PAR nas últimas duas temporadas. O atacante revelado no Boca Juniors-ARG, passou ainda por Universidad San Martín-PER, San Martin San Juan-ARG, Defensa y Justicia-ARG e Panetolikos-GRE.

Os dois jogadores, inclusive, estiveram na tarde desta quarta-feira no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga acompanhando a partida entre Vila Nova e Avaí, pela 21ª rodada da Série B do Brasileiro.