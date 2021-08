Série B: Vila Nova se aproxima de lateral-direito e atacante que estava no Mundo Árabe

Goiânia, GO, 2 (AFI) – Para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova se aproxima de trazer mais dois reforços. Trata-se do o lateral-esquerdo Bruno Collaço, ex-Paysandu e o atacante Douglas Coutinho.

Collaço tem 31 anos e atuava pelo Papão desde 2019, tendo sido um dos principais jogadores do time paraense no período. Porém, ficou afastado por uma lesão na lombar e perdeu espaço para os jovens do elenco.

VAI BRIGAR

No Vila, o veterano também chega para disputar posição. Mas desta vez, com Willian Formiga.

O ATACANTE

Já Douglas Coutinho, de 27 anos, estava em um clube dos Emirados Árabes. Porém, o jogador pertence ao Operário-PR, onde atuou em 2020. Revelado pelo Cruzeiro, chegou a jogar pelas seleções de base, além de Athletico-PR, Ceará, Fortaleza e teve passagens por Portugal e também por um clube da Coreia do Sul.

PRÓXIMO COMPROMISSO

O Vila Nova volta a campo sábado, em Goiânia, contra o Sampaio Corrêa, pela 16ª rodada da Série B.