Série B: Vindo de duas derrotas seguidas, Londrina anuncia volante vindo do futebol europeu

Londrina, PR, 12 (AFI) – Um dia depois após perder um duelo direto contra a zona de rebaixamento para a Ponte Preta, por 2 a 1, de virada, o Londrina apresentou um novo reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Na tarde desta quinta-feira (12) foi oficializado volante Jhonny Lucas que chega por empréstimo até o meio do ano de 2022, vindo de uma equipe belga.

“REFORÇO!! O volante Jhonny Lucas é o novo reforço do Londrina para a sequência da Série B! O atleta vem por empréstimo do Sint-Truidense V. V., da Bélgica até junho de 2022!”, postou o clube nas redes sociais.

Natural de Curitiba-PR, Jhonny Lucas Flora Barboza, foi revelado no Paraná Clube em 2017, ficou no clube da capital até 2019, quando se transferiu para o Sint-Truidense V. V. onde ficou até a sua chegada agora ao Tubarão.

“Muito feliz, quando me apresentaram o projeto, não pensei duas vezes, é um grande clube, vim para cá para ajudar e estou muito contente com minha vinda para cá”, destacou Jhonny Lucas.

Agora, a diretoria do LEC terá pouco tempo para regularizar o jogador junto ao BID da CBF, já que a equipe volta a campo no domingo (15) quando recebe o Vila Nova, no Estádio do Café, às 11h da manhã.