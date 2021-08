Série B: Vitória contrata ex-meias de São Paulo e Athletico

Salvador, BA, 05 (AFI) – O Vitória anunciou a contratação de dois jogadores para reforçar o time no restante do Campeonato Brasileiro da Série B. São eles os meias Sergio Mota e Marcinho.

Sergio Mota já está há alguns dias no clube, realizou os exames médicos e físicos, e foi considerado apto para atuar. Já Marcinho chegou nesta quarta-feira e iniciará os exames e testes nesta quinta-feira, pela manhã, no Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura.

Os jogadores farão contrato com o Rubro-Negro até o final do Campeonato Brasileiro.

Sérgio Mota é o novo reforço do Vitória

.SERGIO MOTA

Desde 2018 no futebol chinês, onde atuou inicialmente no Zhejiang Yiteng, e depois no Guizhou Hengfeng, Sergio Mota teve problemas com o registro de contrato e ficou um tempo sem atuar na China. O meia foi revelado no São Paulo.

MARCINHO

Campeão sul-americano em 2018 pelo Athletico Paranaense, o atacante Marcinho estava atualmente vinculado ao Botafogo do Rio, onde disputou jogos pelo Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Brasileiro da Série B.

SÉRIE B

O Vitória está na 15ª colocação da Série B, com 13 pontos, mesma pontuação do Londrina, o primeiro dentro da degola. O próximo desafio é diante do Vasco, no sábado, às 19h30, no Barradão.