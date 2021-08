Série B: Vitória encerra mistério e anuncia técnico japonês

Salvador, BA, 12 (AFI) – Brasileiro, mas naturalizado japonês, Wagner Lopes enfim foi anunciado como o novo treinador do Vitória para o Campeonato Brasileiro da Série B. Após longa negociação, o clube confirmou o acerto na noite desta quinta-feira, via site oficial e redes sociais.

Treinador e Vitória conversavam há algumas semanas, mas o clube vinha encontrando dificuldades para convencer Rodrigo Chagas, demitido no início da Série B, a aceitar uma rescisão por comum acordo. Só assim o time baiano conseguiria avançar e registrar o novo treinador na CBF.

Wagner Lopes estava desempregado desde que foi demitido do Vila Nova. Aliás, o treinador construiu boa parte de sua carreira no futebol goiano, onde também dirigiu Goiás e Atlético-GO, neste último conquistou o acesso na Série B de 2019.

Como jogador, ele foi atacante e jogou pelo São Paulo. Depois se naturalizou japonês e defendeu diversos clubes do país oriental, caso de Yokohama Marinos, Kashiwa Reysol, Honda FC, Shonan Bellmare, FC Tokyo e Avispa Fukuoka. Wagner Lopes também jogou a Copa do Mundo de 1998 da França pela seleção japonesa.

Em Salvador, a missão do treinador será livrar o Vitória do rebaixamento na Série B. Sua estreia está marcada para o próximo domingo, quando os baianos recebem o CRB, às 16 horas, no Barradão.

O Vitória é apenas o 17º colocado com 14 pontos ganhos. O Leão vive crise desde o ano passado, principalmente devido à péssima gestão de Paulo Carneiro.