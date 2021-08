Série B: Vitória negocia com atacante argentino ex-Internazionale e Boca Juniors

Salvador, BA, 24 (AFI) – Focado em sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B, o Vitória está vasculhando o mercado em busca de opções para reforçar seu elenco. A bola da vez no Estádio Barradão é o atacante argentino Mauro Zárate, de 34 anos, que está sem clube desde que deixou o Boca Juniors no começo deste ano.

Quem confirmou a negociação foi o próprio diretor de futebol do Vitória, Alex Brasil, que está conversando diretamente com o irmão do jogador, Nestor Zárate. Na visão dele, o atacante chega para virar ‘ídolo do clube’ por conta de sua vasta experiência.

Agora, a diretoria do Leão busca parceiros para viabilizar a contratação do atleta, que tem um investimento elevado com o atual cenário financeiro do clube. Zárate chegaria para suprir algumas baixas do setor ofensivo por conta de lesões, caso de Dinei e Vico.

O atacante argentino começou a carreira no Velez Sarsfield e depois rodou o mundo, com passagens por Al-Sadd, Birminghan City, Lazio, Internazionale, West Han, Fiorentina e Al-Nasr. Estava no Boca desde 2018, mas acabou deixando o clube no começo deste ano por falta de espaço. Sua última partida foi em abril.