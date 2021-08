Série B: Vitória pode perder volante, expulso contra CRB, para time do Brasileirão

Salvador, BA, 16 (AFI) – O Vitória deve perder o volante Pablo Siles para o Athletico. O jogador está emprestado ao Leão até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro, mas pertence ao Danubio, do Uruguai, que está negociando a venda definitiva do atleta com o Athletico.

A imprensa baiana dá a saída do jogador como certa. Pablo Siles esteve em campo no empate do Vitória contra o CRB, na última rodada da Série B, e acabou, inclusive, recebendo o cartão vermelho.

Pablo Siles está negociando com o Athletico e deve deixar o Vitória. Foto: Pietro Carpi/EC Vitória

Pablo Siles tem 24 anos e fez toda a carreira no clube uruguaio. Chegou no Vitória na atual temporada, fez 17 partidas e anotou dois gols. Contribuiu ainda como uma assistência.

SÉRIE B

O Vitória é o 18º colocado da Série B, com 15 pontos, três de deixar a degola. O próximo compromisso é diante do Vila Nova, na quarta-feira, às 19h, no OBA.