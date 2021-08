Série B: Volante do Vila Nova vive expectativa por estreia na série B

Goiânia, GO, 05 (AFI) – Na última rodada do Campeonato brasileiro da série B, o Vila Nova conquistou uma vitória fora de casa. Após o bom resultado contra o Guarani, o Vila Nova recebe o Sampaio Corrêa, sábado, às 21h30. Sem fazer ainda a estreia pelo Vila Nova, o volante Felipe Trindade destaca a sua preparação em busca da sua primeira oportunidade na equipe principal.

“Desde que cheguei ao Vila Nova eu venho me preparando bastante para que essa oportunidade possa chegar. Em nenhum momento baixo a cabeça, sigo trabalhando forte com todo o grupo e sei que muito em breve essa oportunidade vai chegar e com certeza eu vou estar preparado para agarrar e não soltar”, disse.

TRAJETÓRIA

Felipe Trindade chegou ao Vila Nova no início de abril. Aos 20 anos, o atleta tem passagens por Braga e Pinhalnovense, de Portugal. Agora, Felipe vive a expectativa pela primeira partida com a camisa do Vila Nova.

“É uma expectativa muito grande. É um sonho poder disputar uma competição de um nível tão forte como o campeonato brasileiro da série B. Tive a oportunidade de atuar em Portugal, mas jogar no Brasil é muito legal, estou motivado e na expectativa por essa oportunidade de estar com a camisa do Vila Nova. Estou muito feliz aqui, toda equipe, comissão técnica e diretoria são prestativos e nos apoia bastante. Acredito que logo estarei estreando nessa grande equipe”, concluiu.

CAMPANHA NA SÉRIE B

Atualmente o Vila ocupa a décima quarta colocação com 18 pontos, 5 à frente da zona de rebaixamento e oito do G4.

CRUZEIRO: Luxemburgo manda recado para torcida do clube e fala sobre sonho do acesso: “não será fácil”