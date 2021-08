Série C: Ainda sem condições de jogo, lateral é reintegrado aos treinos do Manaus-AM: ‘Passa um filme na cabeça’

Manaus, AM, 19 (AFI) – A fase do Manaus-AM é boa e o time tem mais um motivo para comemorar. O experiente lateral-esquerdo Tiago Costa foi liberado pelo Departamento Médico e iniciou trabalho de transição junto aos companheiros.

O jogador de 34 anos rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e ficou 5 meses em tratamento na Fisioterapia, sem conviver com o dia-a-dia do elenco principal. Tiago ainda não está à disposição de Evaristo Piza, porém, é o começo do fim.

TROFÉUS NA PELE!

EMOÇÃO

A “tortura” não era apenas ficar de fora. Ver os outros dentro que machuca. Tiago Costa faz questão de relembrar os momentos em que não pôde simplesmente acompanhar o elenco do Manaus.

“Ver o ônibus sair, ir embora, e eu ficar lá sozinho na fisioterapia para fazer os trabalhos que precisam… Hoje poder estar aqui com eles, quando o ônibus sai, poder embarcar junto. Passa um filme na minha cabeça.”

SÓ QUEM VIVE, SABE

Para quem está de fora e não acompanha, parece que o tempo voa. Para quem precisa fazer os exercícios separados, vestir o uniforme de treino, mas não ir ao campo, com certeza, é diferente. O lateral-esquerdo, por isso, até agradece a participação nos treinamentos.

“Quem estava fora falou que passou rápido, mas para mim, que estava passando pelo processo, posso dizer demorou um pouquinho. Graças a Deus hoje já posso estar de volta com os companheiros. Como falei anteriormente: estar nesse ambiente de novo, estar junto com eles, sentindo um clima… Para mim está sendo bastante importante.”

‘CONQUISTAMOS O RESPEITO’

O tempo ausente, porém, permite análises mais frias das partidas e dos adversários. Sem contar, a experiência do lateral. Tiago Costa percebeu, durante a recuperação, como as atitudes dos rivais mudaram.

“Conquistamos o respeito que a gente merecia, as equipes quando vêm enfrentar a gente, pelo que eu tenho observado, estão cautelosas. Ou seja, sabem da força da equipe, que é bastante qualificada e experiente. Nesse momento decisivo, não podemos vacilar. Eu acredito que a gente faz a caminhada dessa forma para conseguir a classificação.”

JOGUE POR TIAGO

O próximo duelo do Manaus é em casa, na Arena da Amazônia, neste sábado (21), às 17 horas, contra o Altos-PI. Tiago Costa ainda não entra em campo, mas, com certeza, pode ser um ânimo a mais para os companheiros vencerem.