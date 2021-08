Série C: Altos-PI anuncia retorno de treinador bicampeão piauiense

Altos, PI, 02 (AFI) – Não demorou para o Altos-PI acertar com o novo treinador. Menos de trinta minutos após a demissão de Marcelo Villar, a diretoria anunciou Paulinho Kobayashi de 51 anos. O time tentou o acerto no estadual da atual temporada, com a saída de Fernando Konet, mas não se concretizou.

O comandante foi um dos responsáveis pelo bicampeonato piauiense em 2017/2018 e retorna depois de três anos. Ainda em maio de 2021, Paulinho Kobayashi passou pelo River, também do Piauí, mas aguentou apenas seis jogos. Desde então, estava sem clube.

ANÚNCIO DO CLUBE

“Ele está de volta! Paulinho Kobayashi ao comando do Jacaré. Paulinho Kobayashi está de volta e agora com o objetivo de recolocar o Altos no caminho das vitórias e seguir na briga pelo acesso até a Série B do Brasileiro.”

SITUAÇÃO

No Campeonato Brasileiro Série C, o Altos não vence há três partidas. Foram dois empates com Paysandu-PA em 1 a 1 e Jacuipense-BA em 2 a 2, além de uma derrota na última rodada contra o Volta Redonda-RJ por 2 a 1.

O time caiu na tabela do Grupo A e já vê a zona de rebaixamento próxima. Com 12 pontos, o Altos está a dois do Jacuipense, que abre a degola na 9ª colocação. O novo técnico deve estrear no próximo jogo contra o quarto colocado Ferroviário-CE na sexta-feira, às 20h, no Albertão. O adversário do G4 tem 16 pontos.

FOGUETE NO CT

Reencontrar o caminho das vitórias é a grande tarefa da Paulinho Kobayashi. A torcida, porém, também precisa cooperar. No River, o treinador pediu demissão, por conta de desgaste com a diretoria e pela pressão precoce em cima dele. Teve até disparo de foguetes e arremesso de pedras no Centro de Treinamento.