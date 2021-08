Série C: Altos-PI deve continuar com ausência na defesa

Teresina, PI, 12 (AFI) – O Altos-PI precisa voltar a vencer e um bom caminho, além de colocar a bola para dentro, é não sofrer gols. O time, porém, deve seguir sem o zagueiro titular Lucas do Carmo. Ele sentiu dores na coxa antes do duelo contra o Ferroviário-CE, na última rodada, e ainda não está 100%.

O Altos-PI empatou três vezes, contra Paysandu-PA e o próprio Ferrão em 1 a 1, além do Jacuipense-BA em 2 a 2, e perdeu uma para o Volta Redonda-RJ, em quatro jogos. O Alviverde se afastou da briga pela classificação e ocupa a sétima colocação do Grupo A com 13 pontos.

‘IGUAL FOGUETE’

SEM CONDIÇÕES

Na igualdade com o Ferroviário, Wesley foi o escolhido para fazer dupla com Mimica. Durante a semana, Lucas passou por trabalhos específicos no Departamento Médico, mas ainda gera dúvidas e deve ser poupado.

TEM QUE VENCER QUEM ESTÁ À FRENTE

A próxima missão do Altos é complicada. O time recebe, no Lindolfo Monteiro, às 16 horas do domingo, o terceiro colocado Tombense-MG. O Grupo está bastante equilibrado e além dos mineiros, Volta Redonda-RJ, Manaus-AM e o Ferrão possuem 17 pontos. Mais atrás na sexta posição, aparece o Paysandu com 16.