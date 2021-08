Série C: Altos-PI regulariza três jogadores para a sequência do campeonato

Teresina, PI, 25 (AFI) – No último dia de inscrição de atletas na Série C do Campeonato Brasileiro, o Altos inscreveu três jogadores no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Tratam-se dos Crystian (ex-Figueirense e formado na base do Santos), o meia João Ananias (que estava no Treze) e o meio-campo Rodrigo Andrade, ex-Sampaio Corrêa.

Com isso, todos estão aptos para entrar em campo no final de semana, contra o Botafogo-PB.

TRAJETÓRIAS

Crystian, é formado pela base do Santos e passou pelo Figueirense. João Ananias, estava no Treze. Já o meio-campista Rodrigo Andrade, estava sem espaço no Sampaio Corrêa, na Série B.