Série C: Após cinco jogos e nenhuma vitória, Paraná demite treinador e anuncia substituto

Curitiba, PR, 31 (AFI) – Depois de apenas cinco rodadas do comando da equipe, o Paraná anunciou a demissão do treinador Sílvio Criciúma. Praticamente rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro, quem assume é Jorge Ferreira.

O treinador deixa o clube sem nenhuma vitória. Foram dois empates e três derrotas.

CONFIRA A NOTA DO CLUBE:

Paraná Clube comunica o desligamento do técnico Sílvio Criciúma, na tarde desta terça-feira (31). Agradecemos pelo trabalho realizado durante o período em que esteve conosco e desejamos sucesso na sequência da carreira.

COMISSÃO TÉCNICA

A partir de hoje, quem assume o comando técnico do Tricolor é Jorge Ferreira, tendo como seu auxiliar Saulo Freitas. Desejamos sucesso aos profissionais que estarão à frente do clube”.

SITUAÇÃO DELICADA

O Tricolor ocupa a penúltima colocação do Grupo B da Série C. O time tem apenas dez pontos. Em 14 partidas até aqui, são apenas duas vitórias, quatro empates e oito derrotas.

PRÓXIMA PARTIDA

Na próxima rodada, o Paraná encara Criciúma, em casa, no sábado, às 19h.