Série C: Após confirmar retorno de técnico, Jacuipense-BA acerta chegada de volante da Série D

Riachão do Jacuipe, BA, 25 (AFI) – A quarta-feira (25) segue movimentada no Jacuipense. Após confirmar o retorno do técnico Jonilson Veloso, a diretoria do Leão do Sisal anunciou a chegada de mais um reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. Trata-se do volante Wilian Kaefer que chega por empréstimo do Atlético Alagoinhas-BA, que está disputando a Série D.

Aos 27 anos, Wilian Kaefer estava no Atlético Alagoinhas-BA desde o começo do ano e fez parte do elenco que conquistou o título do Campeonato Baiano.

Ele começou a carreira no Brusque e depois só jogou no futebol baiano onde atuou nos seguintes times: PFC-Cajazeiras, Doce Mel, Jacobina e Juazeirense.

Na vice-lanterna do Grupo A com 11 pontos ganhos, o Jacuipense volta a campo no próximo sábado (28) quando visita o Ferroviário, no Estádio Elzir Cabral, em Fortaleza, às 15h.