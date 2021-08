Série C: Após empate, técnico do São José-RS comemora invencibilidade em casa e foca na classificação

Porto Alegre, RS, 24 (AFI) – Mesmo jogando em casa, no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre, o São José-RS não conseguiu acabar com o jejum de vitórias ao ficar no empate por 1 a 1 com o Novorizontino no último sábado (21) e segue próximo da zona de rebaixamento do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C. Ao fim do duelo, o técnico Pingo fez uma análise da partida e não enxergou a igualdade como um mal resultado.

“Tivemos a iniciativa, mas encontramos algumas dificuldades no primeiro tempo, com um jogo muito truncado e poucos espaços no ataque. No intervalo, conseguimos corrigir o posicionamento e acelerar o passe. Aí a criação aconteceu com mais frequência e o adversário não jogou mais, apenas se defendeu. Poderíamos sair com a vitória, mas o empate, dos males, foi o menor”, disse o comandante.

Com o empate, o Zeca manteve a invencibilidade em casa na competição, chega a 13 pontos, segue no oitavo lugar do grupo, abrindo três pontos do Paraná, primeiro time dentro do Z2. No próximo domingo, o adversário será o próprio clube de Curitiba, em um duelo direto, outra vez no Passo d’Areia, às 18h. Pingo segue acreditando na classificação.

“Não veio a vitória, mas eu não perco a esperança. Continuo pensando em classificação”, finalizou.