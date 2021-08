Série C: Após estreia pelo Botafogo-PB, Tinga se apresenta e afirma: ‘Minha meta é o acesso’

João Pessoa, PB, 11 (AFI) – O Botafogo-PB ainda não tinha apresentado o volante Tinga como reforço. O ex-Palmeiras, porém, estreou no último domingo, quando o Belo bateu o Paysandu-PA por 2 a 1 de virada. No início de semana, Tinga, enfim, falou pela primeira vez como jogador do Botafogo.

Aos 30 anos, o volante foi emprestado pelo Brusque até o fim da temporada. Foram apenas nove partidas pelo time do Campeonato Brasileiro Série B. Tinga ainda acumula passagens por clubes do Japão, Avaí e Figueirense-SC, além da Ponte Preta, onde começou a carreira.

‘NÃO É FÁCIL’?

‘FELIZ E MOTIVADO’

O ambiente é excelente. Tinga faz questão de elogiar o carinho que recebeu e até se empolga nas projeções. A posição na tabela ajuda. O Botafogo é o líder do embolado Grupo A com 19 pontos, a dois de Manaus-AM, Tombense-MG, Volta Redonda-RJ e Ferroviário-CE.

“A minha meta é o acesso. Eu quero ajudar a colocar esse grande clube na Série B do Campeonato Brasileiro. Estou me sentindo em casa, parece até que faz tempo que eu cheguei. Estou feliz e motivado.”

‘FICA FÁCIL ENTRAR’

O volante experiente fez o dever de casa. Não é comum os recém-contratados assistirem vídeos para entender o estilo do novo treinador. Tinga, porém, não quer ser uma “âncora” para o primeiro colocado.

“Assistindo a alguns vídeos, eu vi a forma que Gerson Gusmão gosta de jogar. Também já conversei com ele sobre isso. O time está muito bem, está fechado. E fica fácil entrar em campo com um time encaixado. As coisas fluem naturalmente.”

CONFRONTO DIRETO

O reforço pode receber a primeira chance como titular sob o comando de Gerson Gusmão. O volante Pablo levou o terceiro cartão amarelo e é desfalque contra o Volta Redonda, neste sábado (14), às 17 horas, no Raulino de Oliveira.

Na vitória sobre o Paysandu, Tinga atuou quase os 20 minutos finais do duelo. O Botafogo já havia construído a virada.