Série C: Após vitória técnico ainda acredita na classificação do São José-RS

Porto Alegre, RS, 30 (AFI) – Em jogo válido pela 14ª rodada da Série C do Brasileiro no Grupo B o São José-RS conquistou uma grande vitória diante do Paraná Clube por 2 a 0 e se afastou da zona de rebaixamento abrindo seis pontos sobre o seu adversário que é o penúltimo colocado na classificação e mantém matematicamente chance de classificação.

O time comandado pelo técnico Pingo entrou em campo no Estádio Passo d’Areia para enfrentar o Paraná Clube já pensando em decidir o jogo logo no início e foi o que aconteceu logo aos 6 minutos após cabeçada de Mazzola e no rebote do goleiro, Cláudio Maradona só empurrou para gol. O time da casa teve várias oportunidades no primeiro tempo de fazer pelo menos 4 gols que foram desperdiçados pelos atacantes.

No segundo tempo logo no início do jogo aos 2 minutos o meia atacante Mazzola perdeu gol que seria o segundo do São José, que foi desperdiçando algumas oportunidades. E Claudio Maradona autor do único gol da partida perdeu grande oportunidade aos 31 minutos em que sozinho chutou em cima do goleiro. Assim terminou a partida com vitória do Zequinha.

” Tivemos as oportunidades para definir a partida ainda no primeiro tempo. Tivemos volume, posse de bola e criação de muitas chances de gol, mas não marcamos. Aí o jogo ficou brigado, que não é uma característica muito nossa. Mas o importante era este resultado. Vencemos um adversário direto e temos ainda quatro decisões. Eu quero vencer e ver até onde chegaremos“, disse o técnico Pingo ao final da partida.

ALÍVIO MOMENTÂNEO

A vitória garante seis pontos de vantagem ao Zeca em relação à zona de rebaixamento. Mas, como tem dito desde a chegada ao Passo d’Areia, Pingo reforça que ainda há possibilidade de classificação à segunda fase. O Zeca está a nove pontos do G4, restando quatro partidas. Duas no Passo e duas fora. A próxima, na sexta à noite, no interior paulista, contra o Mirassol, que é adversário direto.