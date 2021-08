Série C: Atacante do Ferroviário-CE vê chance de ouro para acabar com seca de gols: ‘Minha casa’

Teresina, PI, 05 (AFI) – A seca de gols perturba o atacante do Ferroviário-CE Augusto. A última vez que balançou as redes foi em 14 de abril contra o América-MG, pela segunda fase da Copa do Brasil. O tento foi importante e levou a briga para a disputa de pênaltis, mas o Ferrão foi eliminado.

Quase quatro meses depois, não dá mais para “viver” com o peso do gol. O Ferroviário foi desclassificado e, para manter uma vaga entre os titulares no quarto colocado do Grupo B no Campeonato Brasileiro Série C, é preciso fazer mais. A boa notícia é que o jejum pode encerrar neste fim de semana, quando Augusto estará “em casa”.

LAR DOCE LAR

A próxima partida do Ferroviário é no Piauí, onde nasceu o centroavante nasceu e foi artilheiro em diversos campeonatos, quando atuou, principalmente, pelo Flamengo-PI. O período longe do estado é grande, mas um lar é um lar.

“Para mim, particularmente, vai ser importante, apesar de fazer muitos anos que não jogo aqui e como se trata de ser a minha casa, tem um gosto especial. Foram muitos gols por aqui, espero que saia. Conheço o campo, bastante, e espero que saia. Vou ficar muito feliz.”

‘BASTANTE COMPLICADO’

No primeiro encontro do Ferrão com o Altos-PI, Augusto estava lesionado e assistiu à vitória cearense por 1 a 0 da arquibancada. Nesta sexta-feira, pode ser titular, mas sabe das dificuldades.

“Eles evoluíram bastante no decorrer da competição, tiveram troca de treinador e creio que vai ser bastante complicado para gente, mas estamos preparados para esse desafio. Espero que a gente faça um grande jogo, conquiste a vitória para se consolidar ali na parte de classificação.”

PESO DE ENCERRAR A SECA

O duelo será disputado no Albertão, às 20 horas da sexta-feira. O Ferroviário tem 16 pontos e está a somente três do líder Volta Redonda-RJ. Será que o gol para “tirar a zika” também vale a primeira colocação?