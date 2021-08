Série C: Atacante do Floresta-CE projeta duelo difícil contra o líder

Fortaleza,CE, 17 (AFI) – Após empatar em 2×2 diante do Manaus no último final de semana, o atacante, Flávio Torres, autor de um dos gols do Floresta na partida comentou sobre a importância desse ponto.

Um ponto diante do Manaus foi importante sim para a nossa projeção dentro da competição, no qual é bastante difícil, onde poderíamos ter saído com a vitória, pois conseguimos um maior índice do volume de jogo. Agora é virar a chave e pensa no Botafogo/PB, nosso próximo adversário na competição“, disse.

GOL IMPORTANTE

O centroavante exaltou a importância do gol para o time e para ele mesmo.

“Precisamos sempre ter confiança, seja ela em fazer gols, dar um passe ou defender a nossa meta em alguma situação de jogo, mas atacante vive de gols. Com certeza foi o segundo de muitos que estão por vir nesta temporada“, exaltou.

GRANDE JOGO

A próxima partida da equipe Cearense é diante do Botafogo-PB, líder do grupo A, na sexta-feira, às 20h. Flávio comentou sua expectativa para essa partida.

“Iniciamos as atividades na manhã desta segunda-feira, onde o técnico Leston Júnior conversou com o grupo e, começou a ajustar a equipe para o confronto diante do líder da competição. Vamos em busca da vitória, respeitando o adversário, sabendo das suas qualidades, mas também precisamos pontuar e vamos em busca dos 3 pontos“, concluiu.

