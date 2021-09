Série C: Atacante vê melhora e bate no peito por reviravolta do Altos-PI

[ad_1]



Teresina, PI, 30 (AFI) – A última vitória do Altos-PI no Campeonato Brasileiro Série C faz mais de um mês. Foi no dia 10 de junho, quando o time bateu o Santa Cruz-PE, lanterna à época e atualmente, por 1 a 0, em casa, no Albertão. Desde então, foram cinco empates e duas derrotas.

A possibilidade de classificação à próxima fase ainda existe, o Grupo A está muito equilibrado. A vantagem do Altos para o líder Tombense-MG, por exemplo, a quatros rodadas do fim é de sete pontos. O problema é sair do buraco.

Nem a troca de treinadores com a saída de Marcelo Villar e chegada de Paulinho Kobayashi deu resultados ainda. O atacante e vice-artilheiro do Altos com quatro gols, Betinho, conhece a pressão por uma melhora e acredita que o empate em 0 a 0, na última rodada, com o Botafogo-PB deu sinais interessantes.

“Pressão a gente recebe em qualquer clube, em qualquer lugar, até na nossa vida pessoal. É complicado, a gente sabe que está devendo dento de campo. Acredito que hoje não foi o caso, jogamos bem, infelizmente a bola não entrou, criamos várias oportunidades. Acredito que desde a chegada do Paulinho, com o método de jogo dele, foi o melhor jogo da nossa equipe.”

“Infelizmente o goleiro defende, a bola passa por cima, passa raspando na trave, o último passe, mas a equipe está de parabéns pelo jogo que fez, infelizmente não conseguimos a vitória. É trabalhar, sábado tem mais, não podemos ficar lamentando, é preciso ter personalidade e coragem para poder reverter a situação.”

O jogador, campeão pelo Palmeiras na Copa do Brasil em 2012 com gols na final em cima do Coritiba, ainda chamou a responsabilidade para si. Betinho está atrás apenas de Manoel, no quesito bola na rede, que tem sete.

“Sabemos da luta dos nossos guerreiros que jogam ali atrás, a gente sempre tenta ajudar eles também. Mas pode deixar, pode ficar à vontade, pode jogar a responsabilidade para cima de mim que, daqui a pouco, a bola vai voltar a entrar de novo e a gente vai conseguir as vitórias.”

O Altos volta a campo, na Cidade Vozão, no sábado (04), às 15 horas contra o Floresta-CE. Confronto bastante viável para o Altos, enfim, reencontrar as vitórias. O adversário é o sétimo colocado, com um ponto de vantagem para os piauienses, que somam 15.

O atacante Betinho acredita na classificação à próxima fase, porém, primeiro pensa em escapar do rebaixamento e “se deixarem a gente sonhar”. São três pontos de distância para o nono Jacuipense-BA.

“Com certeza, dá para conquistar os 12 (pontos em jogo nas próximas rodadas). É um grupo muito equilibrado, são sempre jogos de detalhes, muito empate no nosso grupo, a equipe que conseguir duas vitórias seguidas já está lá na frente novamente. A gente ainda não deixou de acreditar não. Vamos primeiro pensar em livrar a equipe do rebaixamento e, se lá na frente deixarem a gente sonhar, vamos lutar pela classificação.”