Série C: Ataque do Paysandu-PA tem retorno importante

Belém, PA, 19 (AFI) – O treinador do Paysandu-PA, Roberto Fonseca, ganhou uma ótima opção para o ataque nesta reta final de Campeonato Brasileiro Série C. O atacante Danrlei testou positivo à Covid-19 e desfalcou o Papão nas partidas contra o Tombense-MG e Botafogo-PB, mas já entrou na última rodada, na vitória por 2 a 0 sobre o Jacuipense-BA.

O jogador de 25 anos, aos poucos, se tornava titular no Paysandu, porém, precisou ficar de fora. Danrlei fez um gol, até o momento, e não terá vida fácil para recuperar o espaço.

VAI DAR TRABALHO, HEIN

A TAL DA COMPETIÇÃO SAUDÁVEL

Raffael Grampola e Thiago Santos se revezaram na frente, durante a ausência do atacante de 25 anos, e ficaram com moral. Danrlei, porém, não vê a competitividade como prejudicial a ele e ao Paysandu, muito pelo contrário.

“Eu vejo que vai ser uma disputa boa, como vem sendo. Tem jogadores experientes, como Grampola e Thiago Santos, e acho que ganho muito com isso, em estar disputando vaga com eles. A gente chega mais forte com o trabalho do professor Roberto Fonseca. Estamos trabalhando para essa reta final ser bastante equilibrada.”

‘TEM QUE RESPEITAR O PROTOCOLO’

Danrlei, após testar positivo, realizou um novo exame, no dia seguinte e deu negativo, além de não sofrer com sintomas. O atacante, claro, lamentou pela pausa na sequência, mas entende a situação.

“É uma situação complicada, de a gente não ter nada, saber que não está doente e não poder ir para o jogo. Mas tem que respeitar o protocolo.”

CONFRONTO DIRETO

A chance para retornar de vez, pode ser na próxima rodada, quando o vice-líder Papão visita o Volta Redonda-RJ, no Raulino de Oliveira, às 18 horas do domingo (22). O Paysandu tem 19 pontos, um atrás do primeiro Botafogo e um à frente do quinto, que é o próprio Voltaço.