SÉRIE C: Briga pela liderança do Grupo A e duelo paulista pelo G4 do Grupo B agitam o sábado

Campinas, SP, 13 (AFI) – Cinco jogos dão sequência às disputas da 12ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C no decorrer do dia deste sábado (14). O principal destaque fica para a briga pela liderança do Grupo A, onde o Botafogo-PB tenta se manter isolado, mas Manaus-AM e Volta Redonda-RJ estão na cola, de olho na ponta.

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha as Séries A, B, C e D do Brasileirão online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada.

Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

CONFIRA TODOS OS DETALHES

Vindo de cinco jogos sem derrota e atualmente com 19 pontos, o Botafogo-PB terá um duelo direto contra o Volta Redonda-RJ, fora de casa, no Estádio Raulino de Oliveira, às 17h. O time fluminense está dentro do G4 com 17 pontos, mas busca a reabilitação depois de ser derrotado pelo Manaus-AM, por 1 a 0, na rodada passada.

O próprio Manaus-AM é outro concorrente direto pela briga pela liderança. Também com 17 pontos e embalado por duas vitórias seguidas, o time manauara irá visitar o Floresta-CE, no Estádio Vovozão, em Fortaleza, às 15h. Os donos da casa vivem um momento totalmente diferente na tabela. Vindo de um jejum de vitória, somam 11 pontos e estão bem perto da zona de rebaixamento.

Também pelo Grupo A, o Paysandu tenta voltar a brigar pelo G4. Vindo de uma derrota para o líder Botafogo-PB, por 2 a 1, o time paraense que atualmente tem 16 pontos, recebe o Jacuipense-BA, no Estádio da Curuzu, em Belém. Com apenas uma vitória em onze jogos, o rival baiano aparece dentro da zona de rebaixamento com dez pontos.

Mirassol e Botafogo-SP jogam na manhã deste sábado

DESTAQUES DO GRUPO B

Já no Grupo B serão mais dois jogos. Abrindo às disputas logo às 11h da manhã, Mirassol-SP e Botafogo-SP fazem um duelo paulista no Estádio José Maria de Campos Maia. Com 19 pontos, a equipe de Ribeirão Preto tenta embalar a segunda vitória seguida para voltar ao G4. Já os donos da casa vêm logo abaixo, com 13 e buscam a reabilitação após a derrota para o Ypiranga-RS, por 1 a 0.

Outro time paulista que entra em campo neste sábado é o Ituano-SP. Vindo de um empate sem gols diante do Novorizontino-SP e entro do G4 com 20 pontos, a equipe de Itu tenta voltar a vencer e recebe o São José-RS, no Estádio Novelli Júnior, às 17h. O time gaúcho, que tem onze pontos, tenta se distanciar da zona de rebaixamento.

REGULAMENTO

Nesta primeira fase, os 20 times estão divididos em dois grupos regionalizados, onde ao fim de 18 rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase do campeonato e os dois últimos serão rebaixados à Série D. Na segunda etapa, as oito equipes serão divididas em duas chaves de quatro equipes, onde jogam dentro das chaves em turno e returno.

Os dois primeiros de cada chave garantem acesso à Série B, sendo que os primeiros colocados se classificam para a final. Já a grande decisão é disputada no sistema mata-mata em jogos de ida e volta, onde em caso de igualdade no placar agregado, o título será decidido nos pênaltis.