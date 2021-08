Série C: Brigando pelo G4, Ferroviário apresenta meia ex-Remo e atacante campeão do Paulista A3

Fortaleza, CE, 11 (AFI) – Brigando para seguir na cola do G4, mas vindo de três empates seguidos, o Ferroviário-CE apresentou mais dois reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C na manhã desta quarta-feira (11). São eles: o meia-atacante Dioguinho e o atacante Mário Sérgio.

Aos 26 anos, Dioguinho chega por empréstimo do Remo, onde acumulou diversas polêmicas durante o decorrer do ano e perdeu espaço. O meia-atacante começou a carreira no Izabelense, depois passou pro Ypiranga-AP, Paragominas e Amazonas, até chegar ao Castanhal, onde foi um dos destaques do Campeonato Paraense do ano passado, quando foi contratado pelo Remo.

Já Mário Sérgio, de 29 anos, já havia chegado à Barra do Ceará há algumas semanas e vinha realizando trabalhos físicos e fisioterápicos, finalizando o tratamento de uma lesão. Agora, foi integrado ao elenco. Revelado nas categorias de base do Vitória-BA, Mário Sérgio passou também por Ferroviária-SP, Joinville-SC, Santa Cruz-PE, Mirassol-SP, XV de Piracicaba-SP, Penapolense-SP e, no exterior, atuou no futebol português defendendo o Alvarenga. No Linense, foi campeão do Paulista A3 neste ano.

Provavelmente com a dupla a disposição, o Ferroviário volta a campo neste domingo (15) quando encara o lanterna Santa Cruz, no Estádio do Arruda, às 18h. Atualmente, o time cearense aparece na quinta posição do Grupo A com 17 pontos.