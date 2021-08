Série C: Capitão do Criciúma-SC quer apagar problemas para próximo duelo

Criciúma, SC, 02 (AFI) – O sonho na Copa do Brasil acabou para o Criciúma-SC no último sábado. A vantagem do Tigre de 2 a 1 no primeiro jogo foi facilmente revertida pelo Fluminense no Rio de Janeiro com a derrota por 3 a 0. O goleiro e capitão Gustavo, porém, sabe que a competição importante para o time é o Campeonato Brasileiro Série C.

“Conseguimos bons resultados na Copa do Brasil, arrecadamos bastante dinheiro para o clube, o caixa do clube ficou bem agora com as conquistas que tivemos. Só pegamos coisas boas dessa competição. O nosso pensamento é todo na Série C. Temos um jogo bastante difícil contra o Ituano e estamos totalmente focados nele.”

JARDINE COMENTA ALTERNATIVAS PARA VAGA DE MATHEUS CUNHA

LONGO TABU

O goleiro Gustavo prevê o time bastante focado para o duelo direto contra o Ituano-SP, até porque, é necessário. Além da importante briga na tabela, um tabu “assombra” o Criciúma. São quase dois anos sem vencer fora de Santa Catarina.

29 de novembro de 2019. Esta é a data da última vitória do Tigre longe do estado. O grande centroavante Léo Gamalho fez dois gols e o time bateu o Oeste-SP por 2 a 1. Foram 15 jogos, desde então, com 13 derrotas e dois empates. Para encerrar o tabu, Gustavo tem alguns caminhos.

“É fazer o simples, não querer inventar, não se apavorar com esses números. Vamos fazer um jogo tranquilo, conscientes, sem se preocupar com tabus. Vamos jogar o jogo, que vai ser difícil. Vamos manter a concentração porque temos tudo para sair com a vitória.”

DEFESA TAMBÉM É PROBLEMA

O Criciúma, na Série C, tomou apenas seis gols em nove jogos. O problema, porém, é que cinco foram nas últimas três partidas. O Tigre bateu o Figueirense-SC no clássico por 1 a 0, na última rodada, e antes perdeu por 2 a 0 para o Mirassol-SP e 3 a 1 do Botafogo-SP.

“Teve alguns jogos que tomamos mais gols fora de casa porque a gente estava atrás do placar, tinha que sair para o jogo. O importante é a gente entender que temos que somar pontos fora de casa, não tomar gols. O Baier já está montando uma estratégia para fazer um grande jogo, não tomar gol, que é o mais importante.”

O DUELO

A partida contra o Ituano-SP é nesta quarta-feira, no Novelli Júnior, às 17 horas. O Criciúma, com 17 pontos, tem chances de assumir a liderança, caso conquiste o triunfo e o Ypiranga-RS perca nesta segunda-feira para o Paraná-PR.