Série C: Capitão do Tombense-MG garante ‘equipe concentrada e preparada’ para confronto direto

Tombos, MG, 19 (AFI) – No próximo sábado (21), às 15 horas, no Elizir Cabral, o Tombense-MG visita o Ferroviário-CE, em partida válida pela 13º rodada do Campeonato Brasileiro Série C. Caso vença, o Tombense pode assumir a liderança do Grupo A.

‘VAMOS BRIGA PELA SULA’

‘PRECISAMOS FAZER UM BOM JOGO’

Atualmente na quarta colocação, a equipe mineira tem os mesmos 18 pontos do adversário, o que deixa essa partida com um ar de decisão. O captão e goleiro Felipe Garcia destacou a qualidade da equipe adversária e a importância de pontuar mesmo jogando fora de casa.

“Além da qualidade do adversário e por ser um concorrente direto, será um jogo muito difícil. Sabemos que precisamos fazer um bom jogo e pontuar. Nossa equipe está bem concentrada e se preparando bem para esse confronto. Espero que possamos no sábado fazer um grande jogo e conseguir o resultado que desejamos para nos ajudar na classificação”, disse.

CADA VEZ MAIS DECISIVO

Capitão da equipe de Tombos, o goleiro Felipe Garcia destacou o equilíbrio do elenco até o momento nesta reta final de competição.

“A gente está muito equilibrado. Cada rodada tem se tornado mais decisiva, cada ponto se torna fundamental. Nosso time precisa manter a eficiência jogando em casa e buscar pontos fora para conseguir a classificação. A competição está chegando na reta final, e nenhuma equipe conseguiu se distanciar, por isso que cada jogo se tornou uma final”, concluiu.