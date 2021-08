Série C: Com Criciúma no G4, Hélder pede pés no chão, mas mira acesso

Criciúma, SC, 18 (AFI) – O Criciúma vem de duas vitórias seguidas, marca presença no G4 – zona de acesso – do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro e tem a mesma pontuação do líder. Mas ainda assim, o lateral-esquerdo Hélder quer o time com os pés no chão para mirar os objetivos traçados na temporada.

“Estamos bem no campeonato, tendo bons jogos, conseguindo os resultados, tudo que a gente queria está acontecendo. Temos que ter os pés no chão. Não conquistamos nada ainda. Nosso objetivo é passar de fase. Passando de fase, é outro campeonato. Se tudo der certo, vamos conseguir o acesso”, disse ele.

ATENÇÃO NO OESTE!

Após desencantar fora de casa ao vencer o Ypiranga, o Criciúma já foca no desafio contra o lanterna Oeste no próximo domingo (22), às 11 horas, pela 13ª rodada. Ao menos, esse duelo será no Heriberto Hülse, onde o Criciúma ostenta aproveitamento de 100% – seis jogos e seis vitórias.

“Mais um jogo difícil, não tem partida fácil. Enfrentamos eles no primeiro turno, foi uma partida muito dura, eles têm um time jovem. Temos que estar preparados mentalmente independente da situação do Oeste. Jogar em casa sempre é obrigação vencer, mas é um adversário difícil”, completou Hélder.

O Criciúma ocupa a terceira colocação com os mesmos 23 pontos do líder Ypiranga e do vice Novorizontino.